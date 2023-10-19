Kastamonu'da uyuşturucu kullanmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis kontrolünde yine uyuşturucu ile yakalandı.

Uyuşturucudan aranıyordu, yine uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu kullanmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis kontrolünde yine uyuşturucu ile yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Kuzeykent Mahallesinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında U.G. adlı şahsın "Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 5 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şahsın yapılan üst ve araç aramasında 4 gram esrar maddesi ile 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen U.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU