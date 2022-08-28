Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan şahıs Bafra'da yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan şahıs Bafra'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan M.A.'nın Bafra'ya gelebileceği istihbaratını alan Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. M.A.'nın Adnan Menderes Parkına geleceği bilgisine ulaşan ekipler parkta önlem aldı. Parka gelen M.A. polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu İsaklı Mahallesi'nde ekiplerce yakalanan şahıs gözaltına alındı. M.A.'nın üzerinde bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, parçalar halinde alüminyum folyo kağıtları ele geçirildi. Yakalan şüpheli şahıs 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title