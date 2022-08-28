Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan şahıs Bafra'da yakalandı. Samsun'un 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan şahıs Bafra'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan M.A.'nın Bafra'ya gelebileceği istihbaratını alan Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. M.A.'nın Adnan Menderes Parkına geleceği bilgisine ulaşan ekipler parkta önlem aldı. Parka gelen M.A. polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu İsaklı Mahallesi'nde ekiplerce yakalanan şahıs gözaltına alındı. M.A.'nın üzerinde bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, parçalar halinde alüminyum folyo kağıtları ele geçirildi. Yakalan şüpheli şahıs 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Bafra 3. Sayfa Haberler

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