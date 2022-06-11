Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı Afyonkarahisar polisi tarafından durdurulan bir araçta 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Afyonkarahisar polisi tarafından durdurulan bir araçta 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezinde yürütülen projeli dosya kapsamında; M.A. isimli şahıs aracı ile birlikte İzmir yolu üzerinde durduruldu. Yapılan araç aramasında 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.A. mahkemece tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Narkotik Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.