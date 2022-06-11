Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

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Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Afyonkarahisar polisi tarafından durdurulan bir araçta 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar polisi tarafından durdurulan bir araçta 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezinde yürütülen projeli dosya kapsamında; M.A. isimli şahıs aracı ile birlikte İzmir yolu üzerinde durduruldu. Yapılan araç aramasında 6,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.A. mahkemece tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Narkotik Tragger 3. Sayfa Haberler

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