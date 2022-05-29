Uyuşturucudan 7 yıldır aranıyordu, evinin gizli bölmesinde yakalandı - Haberler

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Uyuşturucudan 7 yıldır aranıyordu, evinin gizli bölmesinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Uyuşturucudan 7 yıldır aranıyordu, evinin gizli bölmesinde yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde 'uyuşturucu madde imal etme' suçundan 7 yıldır aranan şahıs, evinde yaptırdığı gizli bölmede jandarma tarafından yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde 'uyuşturucu madde imal etme' suçundan 7 yıldır aranan şahıs, evinde yaptırdığı gizli bölmede jandarma tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme' suçundan 7 yıldır aranma kaydı bulunan D.D. isimli şahsın bulunduğu yer tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 28 Mayıs 2022 tarihinde D.D.'nin ikamet ettiği Başkale ilçesindeki evinde arama yaptı. Yapılan aramada D.D., evin mutfak tezgahı altında sunta arkasında bulunan duvar içinde kendi yapmış olduğu sığınakta saklanır vaziyette yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen D.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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