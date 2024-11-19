Uyuşturucudan 12,5 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucudan 12,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.