Balıkçı malzemesi taşınan araçta uyuşturucuyla yakalanan sanıklara ceza yağdı

İstanbul'dan aldıkları balıkçı malzemeleriyle Sinop'a seyir halindeyken 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yol kenarına poşetle uyuşturucu madde atan 4 kişi, yargılandıkları davada 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan aldıkları balık malzemelerini Sinop'a götürmek üzere yola çıkan aracı takibe aldı. 2023 yılında meydana gelen olayda, polis ekipleri Kastamonu-Sinop kara yolu Hacıbey kavşağında aracı durdurmak istedi. Narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından takibe alınan araçtan poşet içerisinde yol kenarına uyuşturucu madde atıldığı belirlenirken, narkotik ekiplerinin takibi sonrasında kaçan araçtakiler yakalandı. Yol kenarına atılan poşet içerisinde 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan A.Ç., Ö.K., M.G. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 4 şahıs hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Farklı bir suçtan tutuklu olan A.Ç. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer sanıklar ise katılmadı. Duruşmada savunma yapan A.Ç., "Sinop'ta balıkçılık yapıyoruz. İstanbul'da balık malzemeleri almaya gittik. Balık malzemeleri alıp Sinop'a döndüğümüz sırada polis aracımızı durdurdu. Yakalanan uyuşturucu bana ait değildir. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Ömer, ilk olarak uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylüyor. Daha sonrasında uyuşturucunun bana ait olduğunu ifade ediyor. Bu suçlamaları kabul etmiyorum, uyuşturucu bana ait değildir. Beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar A.Ç., Ö.K., M.G. ve A.T.'yi iştirak halinde hareket ettiklerini belirterek, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 45'er bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte A.Ç., Ö.K., M.G. ve A.T.'nin tutuklanmalarına karar verildi. - KASTAMONU