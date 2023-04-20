Uyuşturucu yuvası eve baskında 67 kök kenevir ve 7 kilo esrar ele geçirildi

Antalya'da polisin bir adrese düzenlendiği operasyonda 67 kök esrar yapımında kullanılan kenevir bitkisi, 7 kilogram esrar ve 48 bin 510 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da polisin bir adrese düzenlendiği operasyonda 67 kök esrar yapımında kullanılan kenevir bitkisi, 7 kilogram esrar ve 48 bin 510 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Muratpaşa ilçesinde H.G. ve N.G.'nin ikametlerinde kenevir (skunk) yetiştirmek için ışıklandırma, damlama ve havalandırma sistemi kurdukları, sentetik kannabinoid olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi il genelinde torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla satacakları belirlendi. Ekipler H.G. ve N.G.'nin evine düzenlediği operasyonda 7 kilogram esrar, 67 kök esrar yapımında kullanılan kenevir bitkisi, 147 adet (48 bin 510 kullanımlık) A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ile kenevir yetiştirme amacıyla kullanılan düzenek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ANTALYA