Uyuşturucu ve Tabanca ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da seyahat ettiği yolcu otobüsünde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan V.Ş., isimli şahsın bavulunda arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ve 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR