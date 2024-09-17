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Uyuşturucu ve Suikast Silahı ile Yakalanan İki Şahıs Gözaltında

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Antalya'dan uyuşturucu getirerek Afyonkarahisar'da satmayı planlayan iki kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı. Araçlarında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra suikast silahı da bulundu.

Antalya'dan getirdikleri uyuşturucuyu Afyonkarahisar'da satmak isteyen 2 şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, şahısların aracında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeler ile suikast silahı da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.Ç. ve S.Ç., isimli şahısların Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'da satacağı kaydedildi. Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından aracı Dinar ilçesi Gökçealan köyünde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 300 gram metamfetamin, 50 gram skunk maddesi, 3 adet sentetik ecza hapı, kullanıma hazır bir içimlik esrar, uyuşturucu kullanmak aparatı, bir adet tabanca, bir adet suikast silahı ve çok sayıda mermi ile suçta elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 TL para ele geçirildi.

Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Antalya Suç

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