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Uyuşturucu ve dolarla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ve dolarla yakalandılar

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 13 bin 500 TL para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 13 bin 500 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 27,41 gram metamfetamin, 115 adet sentetik ecza, 3,71 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL ve 200 Amerikan doları ele geçirildi. Olayın ardından Y.Ç. ve B.B.O., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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