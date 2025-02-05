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Uyuşturucu ve Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

Uyuşturucu ve Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan H.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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