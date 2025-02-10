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Uyuşturucu ve Cinayet Suçlarından Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu ve Cinayet Suçlarından Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı
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Adıyaman'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan R.B. tutuklandı. Uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten öldürme gibi suçlar nedeniyle yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yapma ve ya sağlama, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma, kasten öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan R.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan R.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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