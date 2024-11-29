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Uyuşturucu Torbacısı Adana'da Yakalandı

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Adana'da, 23 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu madde satıcısı Şafak Ağırman, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Şüphelinin saklandığı evin tespiti sonrası düzenlenen operasyonla sokakta yürürken ele geçirildi.

Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Şafak Ağırman'ın peşine düştü. İzini süren polis, söz konusu şüphelinin Yeni Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Şüphelinin kaldığı eve operasyona gelen polis, Şafak Ağırman'ı sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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