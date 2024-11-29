Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 10 ay 23 gün hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 19 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN