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Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.Y., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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