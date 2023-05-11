Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.B., İsmet Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

A.B.'nin 'uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak'tan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN