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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.B., İsmet Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

A.B.'nin 'uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak'tan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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