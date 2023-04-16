Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.A.'yı (43) bir miktar metamfetamin ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN