Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok: Arsuz'da Bir Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada üzerinden uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Arsuz İlçesinde şüphe üzerine durdurulan U.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 71 gram Kannabinoid maddesi ve bir şişe aseton ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen U.K. isimli şahıs tutuklandı. - HATAY