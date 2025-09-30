Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok: Arsuz'da Bir Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan uyuşturucu imal ve ticareti operasyonunda, üzerinde 71 gram Kannabinoid maddesi ve bir şişe aseton bulunan U.K. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada üzerinden uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Arsuz İlçesinde şüphe üzerine durdurulan U.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 71 gram Kannabinoid maddesi ve bir şişe aseton ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen U.K. isimli şahıs tutuklandı. - HATAY