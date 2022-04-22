Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 ayrı kişi mahkemece 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, K.G.Ş.'yi 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para, T.A.'yı 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira para ve Y.C. adlı kadını ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa