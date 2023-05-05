Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanan Mustafa D.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mustafa D. mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aynı davada yargılanan 3 kişi ise beraat etti. - SAMSUN