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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir kişi ise beraat etti.

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir kişi ise beraat etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında 'uyuşturucu ticareti' suçundan dava açılan V.K. ve G.T.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, V.K.'yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, G.T. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Münir Karaloğlu Samsun 3. Sayfa Haberler

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