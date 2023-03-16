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Uyuşturucu ticaretine 6 yıl 3 ay hapis

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ticaretine 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi de beraat etti.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi de beraat etti.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan F.A., A.Y. ve M.U.'nun yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu olarak yargılanan F.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve ayrıca 12 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan A.Y. ve M.U.'nun beraatlerane karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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