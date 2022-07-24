Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama Muğla'nın Milas ilçesinde, gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı. Muğla'nın Milas ilçesinde, gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı. Milas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan O.Ö., Ö.B., O.G., O.V.Y. ile E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Muğla 3. Sayfa Haberler

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