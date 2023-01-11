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Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan 11 Ekim 2022 tarihinde tutuklanan K.A.'nın Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Mahkeme, sanığı 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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