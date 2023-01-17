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Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İ.D., A.A. ve A.K. isimli 3 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adli mercilere sevk edilen İ.D., A.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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