Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satan H.Ç.'yi geçtiğimiz yılın eylül ayında yakalayarak gözaltına aldı. H.Ç.'nin aracında yapılan aramada 66,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 18,29 gram metamfetamin maddesi, 88 kapsül sentetik ecza, 2,22 gram esrar maddesi, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 mm çapında fişek, 4 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi ve 3 adet şişe ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan H.Ç., davanın son duruşmasında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN