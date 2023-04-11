Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 Ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanan H.F.Ç.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesinde görülen davanın son duruşmasında H.F.Ç. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN