Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme M.S.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa