Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis - Haberler

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Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme M.S.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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