Uyuşturucu ticaretine 10 yıl 5 ay hapis

Samsun'da bir kişi 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında 'uyuşturucu ticareti' suçundan dava açılan Ü.O.'nun yargılanması sona erdi. Mahkeme, Ü.O.'yu 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa