Uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar 3. Sayfa Haberleri Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı. Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bulunduğu motosiklet, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken çanta attı. Atılan çantada yapılan aramada bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. Motosiklette bulunan S.B. (25) ve M.E.B. (18) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B. ve M.E.B. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uyuşturucu Ticareti Motosiklet Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.