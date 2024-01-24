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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde A.Y. isimli şahıstan 7 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirilerek ara yakalama yaptı. Soruşturmanın devamında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde O.İ. isimli şahsın ikametinde arama yapan narkotik polisi, 32 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan O.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.İ., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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