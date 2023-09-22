Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen B.Y'nin (55) evine ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 kök kenevir bitkisi 3 kilo 255 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN