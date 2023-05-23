Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.Y.'yi takibe aldı. H.Y. idaresindeki aracı durduran narkotik polisi araçta ve şahsın üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada, 4 paket halinde 390 gram skunk maddesi, bin 850 adet extacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN