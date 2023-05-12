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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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