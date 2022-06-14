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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Ş.Ç.'nin içinde bulunduğu 06 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ç.'nin iş yerinde ve evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar daha uyuşturucu elde edildi.

Daha önce de uyuşturucu maddeyle yakalandığı öğrenilen Ş.Ç, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Samsun 3. Sayfa Haberler

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