Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklanırken, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.İ. ile A.Y. adlı kadını gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.Y. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa