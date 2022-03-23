Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi çek, daha güzel çek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi çek, daha güzel çek"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye:

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi edinilen 29 yaşındaki E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A.'nın adliye çıkışı cezaevine giderken görüntüsünü çeken gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" demesi dikkat çekti. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: Çek abi çek, daha güzel çek

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: Çek abi çek, daha güzel çek

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: Çek abi çek, daha güzel çek

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title