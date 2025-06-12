Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 0,48 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile birlikte, bir diğer zanlı D.G. serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, H.K. ve D.G. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında, 0,48 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Ayrıca H.K. isimli zanlının, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından D.G. serbest bırakılırken, H.K. ise cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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