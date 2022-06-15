Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ahullu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.C. ve F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. ve F.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uyuşturucu Ticareti Jandarma İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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