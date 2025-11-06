Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durduran polis ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti' suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün durumundan şüphelendikleri F.C. (33) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 bin lira adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan F.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR