Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu madde sağlama ve ticareti suçundan 12 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranan A.Ü. adlı şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu madde sağlama ve ticareti suçundan 12 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde sağlama ve ticareti suçundan adli makamlarca hakkında verilen 12 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranan A.Ü. adlı şahıs İskenderun'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli A.Ü. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
