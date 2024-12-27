Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranması olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsın saklandığı ikameti tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltını alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde sorgudan geçirilen şahıs sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. - AKSARAY