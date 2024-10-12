Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Kadın Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.E. isimli kadın, Canik ilçesinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli kadın yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - SAMSUN