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Uyuşturucu ticaretinden 4 kişiye ceza yağdı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ticaretinden 4 kişiye ceza yağdı

Samsun'da 4 ayrı davada 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklu bulunan 4 kişi, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 5'er ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 4 ayrı davada 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklu bulunan 4 kişi, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 5'er ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4 ayrı davada tutuklu olarak yargılanan 4 kişi hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, E.T. ve F.K.'yi 10 yıl 5'er ay hapis ve 20 bin 820'şer lira da adli para cezasına, E.K.'yi 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına ve S.K.'yi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 4 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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