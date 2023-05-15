Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 12,5'ar yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 3 kişi, yargılandıkları iki ayrı davada 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 14 Aralık'ta tutuklanan Sami G. ve Barış G.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada mahkeme, her iki şahsı da uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Uyuşturucu ticareti suçundan 15 Ocak'ta tutuklanan Kerim K.'nin de yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada Kerim K., uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN