Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol - Haberler

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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu ticareti yaptıkları' iddia edilen C.Y. ve H.B.'yi İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 128,81 gram esrar maddesi ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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