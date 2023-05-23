Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişi mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında dava açılan Ümit Ö. ve Mehmet Ç.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme her iki şahsı da 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN