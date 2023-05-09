Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5'ar yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yaklaşık 4,5 ay önce tutuklanan Yasin Ö. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Yasin Ö. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yaklaşık 5,5 ay önce tutuklanan Recep A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava bugün sona erdi. Mahkeme, Recep A.'yı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN