Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kıran Mahallesi'nde yapılan operasyonlarda metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirdi.

Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 1 kişiden 2 paket halinde 0,57 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirerek ara yakalama yaptı.

Soruşturmanın devamında yine Kıran Mahallesi'nde A.N.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 5 paket halinde 13,8 gram metamfetamin ve 5 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.N.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.