Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te 10 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
