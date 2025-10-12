Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP